Drugshond ontdekt cannabis in gokkantoor in Deurne: pand moet maand sluiten op burgemeestersbevel

Een gokkantoor in de Lakborslei in Deurne moet een maand sluiten wegens drugshandel. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) beslist. De politie kwam de drugshandel op het spoor toen ze een felle cannabisgeur rook in het kantoor tijdens een controle. Een drugshond doorzocht het pand en blafte aan het toilet, links achteraan in de zaak. Achter een houten paneel dat rond de waterleidingen zat, trof de politie 32 gebruikte en groen verkleurde gripzakjes aan.

Daarna ontdekte de drugshond ook nog een schoudertas van de aanwezige medewerker achter de kassa, waarin twee gebruikershoeveelheden cannabis zaten en 1.325 euro cash. De politie ging over tot een huiszoeking bij de aanwezige medewerker. Daaruit kon ze besluiten dat er meerdere aanwijzingen waren voor drugshandel. Ook de ramen van het gokkantoor die voor het grootste deel bedekt waren met reclamefolie, wezen er volgens de politie op dat er illegale praktijken in de zaak konden gebeuren, zonder sociale controle van buitenaf.