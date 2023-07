Waarom valt de nationale feestdag eigenlijk op 21 juli?

Leopold van Saksen-Coburg en Gotha is een Duitse prins en weduwnaar van de Britse kroonprinses Charlotte, die in 1817 in het kraambed was overleden. De kersverse Belgische staat kiest voor hem als nieuw staatshoofd: Leopold heeft goede banden met het Verenigd Koninkrijk en onderhoudt goede relaties met de bankiersfamilie Rotschild. Dat hij net als Willem van Oranje ook protestants is, is van minder belang. Als hij maar met een katholieke prinses trouwt.

De nieuwe koning steekt het Kanaal over naar Calais, van waaruit hij met de koets over het strand naar De Panne reist, waar hij in juli 1831 aankomt. "Hier betrad Leopold I, koning der Belgen, op 17 juli 1831 de Belgische bodem en werd hij plechtig ontvangen", staat in het Latijn op het Monument Leopold I dat in 1958 in De Panne werd ingehuldigd.

Enkele dagen later volgt dus de eedaflegging in Brussel. En Leopold vindt zijn katholieke eega: hij huwt in 1832 met Louise Marie, dochter van de Franse koning Louis-Philippe.