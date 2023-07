Zwaargewonde bij verkeersongeval aan Noordstation in Brussel

Het ongeval vond donderdagavond omstreeks 18.00 uur plaats, ter hoogte van de Proximus-torens aan het Brusselse Noordstation. Volgens de politie was er slechts één voertuig bij betrokken.

"We hebben de twee inzittenden uit het voertuig gehaald", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Eén persoon is in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is intussen gebleken dat die niet zo ernstig gewond was als eerst werd gevreesd. De tweede inzittende had ook verwondingen opgelopen, maar was er minder erg aan toe."

De juiste oorzaak en omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.