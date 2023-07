Adellijke titel voor vrouw uit Zottegem die zich inzet voor kwetsbare jongeren en kansarme gezinnen

Anny De Windt uit Zottegem van BiJeVa, een vzw die zich inzet voor kwetsbare jongeren en kansarme gezinnen in de regio, is beloond met de adellijke titel van barones. Naar aanleiding van de nationale feestdag is het de gewoonte om een reeks eretekens en adellijke titels uit te delen aan Belgen die zich voor ons land hebben ingezet.