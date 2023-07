Beleuvenissen lokten 80.000 bezoekers naar Leuvense binnenstad

De afgelopen twee vrijdagen, 7 en 14 juli, stonden onder meer K's Choice, Noordkaap, Rick de Leeuw, Yong Yello, en Fischer-Z op de podia van de Oude en de Grote Markt. "We kunnen alleen maar tevreden zijn", zegt de organisatie. "Het waren drie topavonden. De verjonging die ingezet is in programmatie en met een later uur slaat duidelijk aan."