BEKIJK - Honderdduizenden deelnemers van de Berlin Pride kleuren de Berlijnse hoofdstad

Waarom heet het evenement Christopher Street Day (CSD)?

CSD verwijst naar de Christopher Street in Manhattan in New York City. Op 27 juni 1969 braken er rellen uit in de Stonewall Inn, een bar in die New Yorkse straat. Politieagenten vielen met geweld de homobar binnen. Homoseksualiteit was in die tijd illegaal in de meeste delen van de Verenigde Staten. De cafégangers vochten terug en zo werden die zogenoemde Stonewall Riots de eerste grote opstanden van homoseksuelen tegen het politiegeweld.

Een jaar later, op de verjaardag van de rellen, vonden de eerste Amerikaanse prides plaats in New York, San Francisco, Los Angeles en Chicago. Acht jaar later, in 1979, vond de eerste Christopher Street Day plaats in Berlijn. 450 demonstranten kwamen op straat onder het motto "Gay pride".