Meer dan 2.000 dode pinguïns aangespoeld in Uruguay, experts staan voor raadsel

De pinguïnsoort maakt zijn nest in het zuiden van Argentinië. Omdat het er nu winter is, reizen de dieren naar warmer water in het noorden. De pinguïns kunnen over het algemeen verre afstanden afleggen, tot aan de Braziliaanse staat Espirito Santo bijvoorbeeld.

"Het is normaal dat een bepaald percentage sterft, maar niet zo veel", aldus Leizagoyen, die erop wijst dat er vorig jaar een soortgelijk bloedbad plaatsvond in Brazilië. Ook toen werd de doodsoorzaak niet achterhaald.



Milieuactivisten wijten de dood van de Magelhaenpinguïns aan overbevissing en illegale visserij, maar daar is dus nog geen uitsluitsel over.