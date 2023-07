Dodental India na aardverschuiving loopt op tot 22, meer dan 100 vermisten

De aardverschuiving trof het bergdorp Irshalwadi, in het district Raigad, "waar er gisteren nog zes lichamen van onder de modder werden gehaald", zei Atul Karwal, directeur-generaal van de National Disaster Response Force (NDRF). Dat brengt het totaal aantal doden op 22.

Het bergdorp ligt op zo'n 60 kilometer van de Indiase miljoenenstad Mumbai. Heel wat huizen werden er bedolven onder de modder. Er wonen minstens 225 mensen, onder wie 80 konden ontsnappen. Meer dan honderd mensen zijn er vermist.



Bekijk - Beelden van de reddingsoperatie na de aardverschuiving in het bergdorp Irshalwadi:

Tientallen reddingswerkers zijn op zoek naar deze vermisten. Er werden ook verschillende medische teams naar de regio gestuurd om de gewonden te helpen. Maar de slechte weersomstandigheden, belemmeren de hulpoperatie. De aanhoudende regenval, beperkte zichtbaarheid en het heuvelachtige terrein, maakt het onmogelijk om zwarte toestellen naar de locatie te verplaatsen om puin en modder te ruimen.



Het werk moet voorlopig allemaal handmatig worden uitgevoerd, volgens de ambtenaren. "En dat vertraagt het werk enorm." Ook moest de reddingsoperatie verschillende keren tijdelijk worden stopgezet door de slechte weersomstandigheden.

Moessonregens: "dit jaar al 2 procent meer regen dan normaal"

Het nationale weerinstituut kondige in de deelstaat Maharashtra een groot alarm af omdat het onophoudelijk regent in de staat. Ook de lokale treinregeling is er verstoord. De stortbuien hebben het leven er van velen ontwricht.



Niet enkel Maharashtra ook Mumbai wordt getroffen door hevige regenval. De autoriteiten hebben er afgelopen week de scholen gesloten.

De moessonregens in het hele land hebben dit jaar al zo'n 2 procent meer regenval veroorzaakt dan normaal, volgens het weerinstituut. Het moessonseizoen in India loopt van juni tot september, er zijn dan regelmatig grote overstromingen in het land.



Volgens wetenschappers worden de moessons steeds grilliger als gevolg van de klimaatverandering. Zo veroorzaken ze vaker aardverschuivingen en plotselinge overstromingen in India.