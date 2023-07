Duizenden voetbalsupporters wonen aftrap bij van nieuwe seizoen voor Club Brugge

Optredens van de Ketnetband en DJ Snapback, een galawedstrijd tegen het Nederlandse AZ, maar ook de kans om het nieuwe shirt van Club Brugge te kopen. De fans van blauw-zwart hebben vandaag meer dan één reden om naar het Jan Breydelstadion af te zakken. Zeker aan de fanshop was het vandaag al lang aanschuiven. Maar dat hebben de fans er voor over. "Ze hebben de blauw-zwarte microbe allemaal geërfd van hun papa”, zegt Sary, een moeder uit Steenduffel die met haar vier kinderen in de rij staat. "Ze krijgen vandaag allemaal een nieuw tenue, wat niet goedkoop is. Maar alles voor de kinderen hé."

Wat verder eten Jessica en Tiffany Nauwelaerts een pak friet. “Dit moet het seizoen van de revanche worden", zeggen ze, "want we wonen in Willebroek, in de provincie Antwerpen en hebben het al serieus mogen horen dat Antwerp kampioen is", lachen ze. De twee kijken uit naar de wedstrijd tegen Alkmaar en maken zich niet al te veel zorgen over het resultaat "Donderdag zullen we pas nerveus zijn", klinkt het, "dan is er de eerste grote Europese wedstrijd voor Club, maar de verdediging staat nog niet helemaal op punt."