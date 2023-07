Fabienne uit Strombeek-Bever ruimt stort rond glascontainers zelf op: "Kon het niet meer aanzien"

Een doorn in het oog was het voor Fabienne Langhendries uit Strombeek-Bever, het stort rond de glasbollen in de Jozef Van Elewijckstraat in Grimbergen. Omdat noch de gemeente noch de afvalintercommunale Intradura het afval opruimden, stak Fabienne uiteindelijk zelf de handen uit te mouwen. En zo geschiedde dat het pleintje rond de glasbollen er toch veel netter uitzag.