Franse oplichters proberen voor 55.000 euro aan chocolade te stelen van Brugse chocolatier Dominique Persoone

Dominique Persoone is de bestuurder die de chocolade in Parijs moest leveren bijzonder dankbaar. "Het is geen eigen medewerker van ons", zegt hij, "maar iemand van de transportfirma 4Dtrans uit Torhout. Die man had de chocolade gewoon kunnen leveren en weer wegrijden. Maar hij vond de plek waar hij de levering moest achterlaten bizar, ergens in een buitenwijk van Parijs, niet op een plek waar je een loods van Action zou verwachten. Dus hij reed door naar het hoofdkantoor van Action in Frankrijk en kreeg daar te horen dat ze niks afwisten van een bestelling."

De mails die Persoone ontving in verband met de bestelling zagen er zeer realistisch uit. "Ze werkten met de officiële mailadressen", zegt Persoone en gebruikten ook de naam van iemand die effectief werkt op het hoofdkantoor in Parijs. Mijn assistente had het allemaal nog gecontroleerd. Maar blijkbaar was hun mailbox gehackt. Ook inhoudelijk was er niks mis met de mails. Ze hadden nog over de prijs onderhandeld, stuurden logo's door die op de doosjes moesten en vroegen ons zelfs waar de bestelling gebleven was toen we niet geleverd hadden."