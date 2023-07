Geen openingsfilm met Zendaya op filmfestival van Venetië, als gevolg van Amerikaanse acteursstaking

Het 80e filmfestival van Venetië zou op 30 augustus van start gaan met “Challengers” van Luca Guadagnini, regisseur van onder meer “Call me by your name”. Een komedie over een driehoeksverhouding met de Amerikaanse steractrice Zendaya, bekend van de reeks “Euphoria” en van de sciencefictionfilm “Dune”, met Josh O’Connor, die eerder in “The crown” de jonge koning Charles speelde en met Mike Faist. De producenten van “Challengers" hebben nu beslist om de film niet te laten zien in Venetië en pas volgend jaar uit te brengen in de bioscoop.