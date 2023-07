Nu al meer verloren voorwerpen dan vorige edities Gentse Feesten: "Ongezien hoeveel bank- en identiteitskaarten achterblijven"

Al dat volk lijkt ook meer zaken te verliezen. "We tellen nu al 568 geregistreerde verloren voorwerpen. Dat is twee dagen voor het einde van de Feesten al een nieuw record. Gisteren alleen al werden er meer dan 100 verloren voorwerpen ingeleverd. We zien vooral identiteits- en bankkaarten opduiken. We vermoeden dat die laatste niet correct worden opgeborgen na het cashloos betalen en zo achterblijven. Mensen denken daar niet altijd even hard bij na. Is het nonchalance? Of, hebben mensen misschien al te veel gefeest?", vraagt politiewoordvoerder Matto Langeraert zich af. De verloren voorwerpen liggen nog tot eind deze maand op het commissariaat in het centrum van Gent, daarna verhuizen ze naar Ekkergem.