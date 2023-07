"Alarm ging af, elektriciteit viel uit en we moesten zonder spullen vertrekken": ook Belgen ontvluchten bosbranden op Rhodos

Net als Melinda en Dominique moesten ook Nathalie en haar gezin in allerijl uit hun hotel vertrekken. “Eerst kregen we een waarschuwingsbericht van de Griekse autoriteiten, maar het hotelpersoneel zei dat alles in orde was. Toen we vanop ons balkon de vlammen en rook zagen naderen, trokken we toch opnieuw naar de balie. Net op dat moment viel de elektriciteit in het hotel uit. We konden onze kamer niet meer in en hadden helemaal niets bij de hand.”