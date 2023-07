Griekenland is er gloeiend bij dit weekend en volgende week: "Mogelijk heetste juliweekend in 50 jaar"

Intussen blijft het temperatuurcontrast tussen het frisse noorden van Europa en het warme zuiden enorm.

Terwijl het pakweg in België, Groot-Brittannië en Denemarken de volgende dagen fris, winderig en nat wordt, schuift de echte focus van de hitte in het zuiden door naar het centrale en oostelijke deel van de Middellandse Zee. In Spanje blijft het heet, maar gaan de scherpste kantjes er voorlopig even af, net als in Frankrijk. In Italië blijft de hitte vooral hangen in het midden en het zuiden van het land, en op Sicilië.

Op het eiland Cyprus blijft het bijzonder warm, met temperaturen van om en bij 40 graden. Net als Griekenland kreunt ook Turkije onder de hitte, onder meer toeristische regio's als Antalya en het westen van het land.