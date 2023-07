Protest tegen kasseien op Quartier Bleu in Hasselt: "Architecten die dit ontworpen hebben, hebben nog nooit een rolstoel gezien"

Ivo, die zelf in een rolstoel zit, wordt in zijn protest gesteund door heel wat mensen. Vanmorgen kwamen een zestigtal van hen opduiken om hun steun te betuigen en het stadsbestuur te vragen dringende maatregelen te nemen. "Tot nu verwijst het stadsbestuur naar de lift op de kade. Alleen is daar het probleem dat wanneer je eenmaal boven bent, je de lift niet kan openen. Want dat is geen elektrische deur, maar een klink en dat lukt voor ons niet. Hier is gewoon niet over nagedacht, ontoelaatbaar in 2023."