Honderden toeristen op het Griekse eiland Rhodos geëvacueerd door bosbranden

In het hele land is het erg heet. "In Athene werden vandaag opnieuw temperaturen boven de 40 graden Celsius vastgesteld", zegt Tersago. "Morgen gaat de temperatuur stijgen tot 45 graden Celsius. We gaan bovendien naar een absoluut record van 17 dagen onafgebroken hittegolf, dat is nog nooit gebeurd in Griekenland."

De branden in de buurt van Athene en Sparta zijn dan weer onder controle. "Toch telt vanaf morgen voor het eerst in de geschiedenis van het land code rood voor bijna de helft van Griekenland", voegt Tersago toe. "Meestal gaat Griekenland maar tot code oranje."