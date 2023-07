Acteur Jamie Foxx spreekt voor het eerst na mysterieuze ziekenhuisopname: "Ik ging naar de hel en weer terug"

In april berichtte zijn dochter Corinne Foxx op sociale media dat haar vader met "een medische complicatie" te kampen had. Ze vertelde erbij dat hij meteen de nodige zorgen had gekregen en al aan de beterhand was. Toch verdween Jamie Foxx van het toneel en bleef het muisstil over zijn toestand.

In mei postte de Amerikaanse acteur en zanger onderstaand bericht: "Ik waardeer al de liefde en voel me gezegend". Nog steeds bleef het gissen naar welke gezondheidsproblemen Foxx had meegemaakt. Was hij verlamd en blind na een coronavaccin, of had hij een beroerte? Het internet speculeerde erop los.