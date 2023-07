Leuvense Amber Broos (20) is jongste vrouwelijke dj op hoofdpodium Tomorrowland: "Een kinderdroom"

Broos was nog maar twaalf toen ze voor het eerst achter een draaitafel kroop. Haar vader Joeri Broos, die zelf ook dj en producer is, leerde haar de kneepjes van het vak. "De liefde voor elektronische muziek is me met de paplepel ingegeven", vertelt Broos. "Als kind snuisterde ik ook graag tussen de vinylplaten van mijn ouders."