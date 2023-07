Volg hier dag 2 van Tomorrowland: festivaldag start in mineur door overlijden crewmedewerker, festivalweide geopend  

"Zeker onze crew die hier is om te werken, raden we aan om tijdens de vrije uren alcoholinname te beperken en zeker geen drugs te nemen. We hebben hier natuurlijk 15.000 mensen in onze crew, waarvan 7.000 mensen op de camping. We kunnen natuurlijk niet uitsluiten dat er toch drugs wordt genomen of verhandeld, maar de politie doet haar uiterste best om dat te controleren."