Nieuwe, spectaculaire luchtbeelden tonen 's werelds grootste permafrostkrater

De eeuwig bevroren ondergrond, de permafrost, ontdooit en verliest daardoor zijn stevigheid, waardoor de grond wegzakt. "De mensen dachten eerst dat de krater door de inslag van een meteoriet was gevormd. Daarna dachten ze dat er hier vroeger een meer was dat uitgedroogd was geraakt. Maar het komt door ontbossing, door menselijk ingrijpen, en daarna door Moeder Natuur (de klimaatopwarming, red.)."

Wetenschappelijk gesproken gaat het om een geologisch verschijnsel dat thermokarst wordt genoemd. "De krater groeit door erosie, omdat het smeltwater van de ontdooiende permafrost aarde wegvoert die vroeger stabiel bleef door die permafrost", zegt onderzoeker Nikita Tananayev van het Yakutsk Melnikov Permafrost Institute. Hij waarschuwt dat we door menselijk ingrijpen in de natuur in combinatie met de klimaatopwarming nog meer van dergelijke kraters zullen zien ontstaan.