Oekraïense droneaanval veroorzaakt explosie in munitiedepot op de Krim, Krimbrug tijdelijk dicht

"Als gevolg van een vijandelijke droneaanval in het Krasnogvardeiski-district was er een explosie in een munitiedepot", zei Sergei Aksionov, de gouverneur van het door Moskou geannexeerde schiereiland. Volgens de gouverneur waren de infrastructuurvoorzieningen in het district het doelwit.



"Er is besloten om mensen die binnen een straal van vijf kilometer wonen te evacueren. Om de risico's te minimaliseren is ook besloten om het treinverkeer stil te leggen", voegde hij eraan toe. Er waren geen slachtoffers, schreef de gouverneur nog op het berichtenkanaal Telegram.



De Russische autoriteiten hielden eerder op de dag ook het autoverkeer op de brug tegen. Maar dat was van korte duur. Daarna kwam er opnieuw een update van de lokale autoriteiten waarin stond dat het wegverkeer tot nader order opnieuw werd stilgelegd.



Oekraïne heeft de aanval niet bevestigd. De berichten konden niet onafhankelijk worden geverifieerd.