Onbekenden stelen vlaggen van kleurrijke vlaggenroute in Zoersel: "Jammer voor kunstenaars en kinderen die ze maakten"

In Zoersel zijn al zes vlaggen gestolen van de vlaggenroute. Dat is een route waarlangs je deze zomer kan fietsen of wandelen, met kleurrijke vlaggen die telkens in het teken staan van een duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties. De vlaggen werden ontworpen door lokale kunstenaars en kinderen. De gemeente roept de vlaggenrovers op om de vlaggen zo snel mogelijk (anoniem) terug te brengen.