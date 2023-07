Premier De Croo roept in paginagrote advertentie op tot meer samenwerking: "Onze verdomde plicht om het te doen werken"

Volgens hem is er te weinig teamwerk in de politiek, gaan politici "dikwijls veel te hard" met elkaar om en spelen ze "op de persoon" in plaats van over de inhoud te praten. "Politici zijn soms zo met zichzelf bezig dat ze vergeten voor wie en voor wat ze moeten werken", schrijft hij. En hij steekt ook de hand in eigen boezem. "Ook ik heb fouten begaan, en dat spijt me. Maar dat betekent niet dat ik me er zomaar bij neerleg. Als we een beter land willen, moet ook de politiek het beter doen."