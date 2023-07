Proces tegen Trump over achtergehouden documenten start op 20 mei 2024

Maar de kans is reëel dat de advocaten van Trump tijdens het proces zelf nog uitstel proberen te verkrijgen. In dat geval komt de zaak mogelijk zo dicht bij de verkiezingen dat het proces verdaagd moet worden. Een officieuze regel van Justitie in de VS is immers dat een presidentskandidaat in aanloop naar de verkiezingen met rust moet gelaten worden.

De timing van de zaak is alleszins van cruciaal belang. Als het proces pas tegen het einde van de campagne start, of pas na de verkiezingen, kan Trump - als hij wint - proberen om zichzelf gratie te verlenen of de aanklachten tegen hem laten vallen.