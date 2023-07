Amerikaanse "Big Tech" maakt afspraken voor veiligere AI-technologie

De voornaamste maatregel is het voornemen om voortaan alle door AI gegenereerde vormen van inhoud te "watermerken". Gebruikers zouden zo eenvoudig moeten kunnen zien wanneer de technologie gebruikt is bij het creëren van tekst, afbeeldingen, audio of video. Hoe dat precies zal gebeuren, is wel nog een vraagteken.

In de Verenigde Staten wordt gevreesd voor misbruik van "fake media", gemaakt met behulp van AI, in aanloop naar de parlementsverkiezingen in 2024.