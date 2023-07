Maleisische overheid legt festival stil na kus tussen zanger en bassist van The 1975 op het podium

Op beelden die online gedeeld worden, is te zien hoe Healy het publiek vertelt dat optreden in Maleisië een "fout" was. Hij hekelt de anti-lgbtq-wetgeving in het Zuid-Oost Aziatische land. "Het was een vergissing. Ik zie het nut niet in om The 1975 uit te nodigen in een land dat zegt met wie we seks mogen hebben”, zei hij tegen het publiek.