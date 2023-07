Watertoren in Schoten loopt leeg na lek: buurt zonder drinkwater tot in Wijnegem

Rond 6 uur vanmorgen kreeg de brandweer een oproep binnen dat er wateroverlast was op het kruispunt van de Quinten Matsijsstraat en de Borgeindstraat. "We zijn meteen ter plaatse gegaan en er was inderdaad een lek, waardoor onder meer de watertoren is leeggelopen", zegt Alain T'Syen van watermaatschappij Pidpa. Ongeveer 700.000 liter drinkwater is daardoor verloren gegaan.