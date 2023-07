Wilde rijst woekert aan boorden van Leie: "Snel ingrijpen, want exotische plant kan probleem worden"

Wat de exacte impact is of zal zijn, is nog onduidelijk omdat het nog maar om de eerste waarneming in het wild gaat in onze contreien. Daarom kunnen we nog geen duidelijke uitspraak doen over de impact, zegt Jacobs. "Maar met dergelijk invasief gedrag kunnen we wel bepaalde inschattingen maken. Die zijn nodig, ook al zijn ze niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Want we moeten zo snel mogelijk ingrijpen."