180e editie Gentse Feesten lokt ongeveer 1,6 miljoen bezoekers: “Het was druk, maar is leefbaar gebleven”

Schepen Van Braeckevelt kondigde aan nog meer in te willen zetten op activiteiten die integraal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. “Ik heb voor de allereerste keer in mijn leven mijn ouders kunnen meenemen naar een optreden op de Gentse Feesten. Eén van de toegankelijke activiteiten was er immers voor doven en slechthorenden. Mijn ouders zijn allebei doof. Er was tijdens het optreden een doventolk voorzien. Dat was toch echt een heel emotioneel moment, zeker omdat het allemaal Gentse liedjes waren.”