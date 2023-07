"In de zee van nieuws was u van kleins af aan ons anker": ook kijkers treuren om overlijden Martine Tanghe

“Het is een tweede keer afscheid van jou nemen”, getuigt Suzanne. “Voor het eerst op 30 november 2020, toen jij na 42 jaar afscheid nam van "Het journaal" en de kijkers. Het was op een maandagavond, ik weet het nog zo goed. Het was ook het uur dat onze familie afscheid moest nemen van onze moeder. In het woonzorgcentrum, ingepakt in plastic en geen ruimte om herinneringen te hebben aan laatste ontmoetingen, omdat die er door de pandemie niet mochten zijn. We hebben in haar afscheidsviering jouw laatste woorden gebruikt: ‘Dank, moeder, dat we zoveel jaren bij u mochten zijn’. Zo blijf jij voor altijd verbonden met de persoon die ons zo dierbaar was. Zo blijf je even sterk in onze herinnering. Rust zacht.”