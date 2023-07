"Battle of Barbenheimer" beslist: Barbie breekt Amerikaans box office record van 2023 in openingsweekend

De box office van afgelopen weekend onthult stilaan de winnaar van de "Battle of Barbenheimer". "Barbie" haalde op drie dagen 155 miljoen dollar binnen aan de Amerikaanse cinemakassa en 187 miljoen dollar aan de internationale kassa, wat de wereldwijde box office op 337 miljoen dollar brengt.

In de Amerikaanse cinema's steekt Greta Gerwigs film daarmee "The Super Mario Bros. Movie" voorbij als best scorende film van het jaar. Die op Nintendo-figuurtjes gebaseerde film haalde tijdens het openingsweekend in april iets meer dan 146 miljoen dollar binnen in de Verenigde Staten.