Brand in leegstaand gebouw in Mol: kwaad opzet niet uitgesloten

In Mol heeft het rond 2.30 uur vannacht zwaar gebrand in een leegstaand bedrijvencomplex aan de Keirlandse Zillen, vlak bij het station van Mol. Het was een treinbestuurder die het vuur opmerkte en de brandweer verwittigde. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het dak naar buiten en steeg een enorme rookpluim op. De brandweer kon verhinderen dat het vuur zich verspreidde in de rest van het gebouw en kon ook voorkomen dat het asbestdak van een van de loodsen in het complex mee in de vlammen opging.