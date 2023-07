Eeklo vraagt extra onderhoudsbeurt van de vernieuwde Leopoldlaan:"Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor het onderhoud, de stad kan alleen maar signaleren"

Twee maanden geleden is de Leopoldlaan in Eeklo opnieuw aangelegd en naast de vernieuwde weg met nieuwe fietspaden was er ook plaats voor groen. Dat groen lijkt ondertussen verwilderd en onverzorgd en dat zorgt hier en daar in de stad voor gemopper. Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) begrijpt wel dat de inwoners dat niet mooi vinden, maar laat weten dat het onderhoud van de weg gebeurt door het Agentschap Wegen en Verkeer. "Het Agentschap is al langs gekomen, en we gaan vragen nog eens extra langs te gaan, maar het is niet problematisch."