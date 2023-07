Elf doden en vier gewonden in Mexico na brand in bar: "Man stichtte brand omdat hij uit bar was gezet"

De brand brak uit in een bar in San Luis Rio Colorado, een stad in de staat Sonora, die grenst aan de Verenigde Staten. "Tot nu toe zijn er elf mensen overleden, onder wie vier vrouwen en zeven mannen", meldde het parket van Sonora. "Er zijn ook vier gewonden gevallen."



Enkele gewonden worden verzorgd in ziekenhuizen in San Luis Rio Colorado zelf. De gewonden die er erg aan toe zijn, werden met spoed naar ziekenhuizen in de Verenigde Staten gevoerd, verklaarde de procureur-generaal van Sonora.

De burgemeester van San Luis Rio Colorado tweette dat er een verdachte was aangehouden. Er is nog niets over de identiteit van de man bekendgemaakt.