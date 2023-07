Engie krijgt vergunning voor batterijpark in Vilvoorde: "Piste nieuwe gascentrale van de baan"

"Een eerste belangrijke stap is genomen, de provincie heeft onze vergunningsaanvraag goedgekeurd", stelt Nele Scheerlinck van Engie. "Natuurlijk moeten we het verdere verloop afwachten. Er zijn nog heel wat procedures die we moeten doorlopen. Zo komt er in het najaar een CRM-veiling waar het project aan zal deelnemen."