Bosbranden in Rhodos: TUI annuleert alle vluchten tot en met dinsdag, reisorganisaties reageren op chaos

De reisorganisatie Sunweb evacueerden 242 mensen, waaronder 90 Belgen, die op het zuiden van het eiland verblijven. De regie van de evacuatie lag volgens Sunweb in de handen van de lokale autoriteiten.



“Zij organiseerden de evacuatie vanuit sportcentra. Sommige wegen werden afgesloten, waardoor heel wat toeristen via de kust de regio moesten verlaten. We hebben zelf een centraal punt en twee teams geregeld ter plaatse."

Iedereen die geëvacueerd is, heeft Sunweb naar eigen zeggen persoonlijk kunnen bellen. "We hebben ook een mail of bericht gestuurd naar alle andere mensen die op het Griekse eiland verblijven. Zij willen natuurlijk weten wat er gaat gebeuren. Hen willen we om de twee à drie uur een update sturen." De reisorganisatie zegt verder ook vluchten te hebben geboekt, om de situatie verder in te schatten en te bekijken wie ze eventueel kunnen of moeten terugsturen.