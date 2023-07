Geen Tadej Pogačar morgen op het Natourcriterium Aalst: "We zijn erg ontgoocheld"

Het was voor de organisatoren van het Natourcriterium in Aalst uitkijken naar onder meer de publiekstrekker Tadej Pogačar, maar die heeft nu laten weten dat hij dan toch geen natourcriteriums zal rijden. Hij is er morgen in Aalst dus niet bij, maar de organisatie heeft ondertussen al voor elkaar gekregen dat de drager van de bolletjestrui Giulio Ciccone langskomt.