Gezin uit Pittem vraagt vrienden om ook in het buitenland, op reis, te flyeren voor stamceldonoren voor dochtertje

In de hoop om sneller een geschikte donor te vinden, ontwierpen Evie en Maarten posters en flyers in nog vijf andere talen: in het Spaans, Frans, Duits, Italiaans en Engels. Ze vragen vrienden en kennissen om die te verspreiden in het buitenland wanneer ze op reis zijn. "Meer kandidaten zal niet alleen de kans vergroten dat we een donor vinden die geschikt is", zegt Evie, "in sommige andere landen gaat het ook veel sneller om als donor geregistreerd te geraken dan bij ons. In Frankrijk, Duitsland en Nederland kunnen mensen die geïnteresseerd zijn zich gewoon online registreren. Ze krijgen dan materiaal doorgestuurd om wat speeksel en weefsel te verzamelen van de binnenkant van hun kaak. Wanneer ze dat terugsturen wordt het geanalyseerd en staan ze binnen de vier weken als donor geregistreerd."