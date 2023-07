Ham kleurt groen voor Jasper Philipsen

Vanavond eindigt de Tour de France, en voor Jasper Philipsen en bij uitbreiding zijn thuisgemeente Ham is dat reden om te feesten. De gemeente voorziet dan ook in enkele groene accessoires om de groene trui van Philipsen te vieren. “We maken er een groot feest van, als apotheose van een succesvolle tour. We roepen iedereen op om mee te komen vieren in Ham”, zegt Benny Vanderheyden, secretaris van de Jasper Philipsen Fanclub.