Hamburgerrestaurant op de markt van Eeklo mag dan toch een terras plaatsen: "Niet aan het restaurant, wel aan de overkant"

Het hamburgerrestaurant New York Burger op de markt van Eeklo mag nu toch een terras plaatsen, weliswaar niet aan de gevel van hun restaurant, wel aan de overkant. In april kregen de eigenaars te horen dat hun gloednieuw terras weg moest, omdat ze alleen maar een vergunning van de stad hadden en niet van het Agentschap wegen en Verkeer(AWV). Dat laatste was nodig omdat het terras aan een gewestweg ligt. De eigenaars waren daar niet over te spreken en nu is er een oplossing.