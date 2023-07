Jongeren met beperking uit Dominiek Savio in Gits als VIP's onthaald op Tomorrowland

Kevin, Sander en Fuxin werden vandaag op Tomorrowland als VIP's ontvangen. Ze kregen een goodiebag, een rondleiding met uitleg over de technische kant van het festival en konden enkele van de dj's ontmoeten.

"Het weer wou niet echt mee vanmiddag", zegt Fuxin, "maar we laten dat niet aan ons hart komen. We hebben een groot deel van de tijd in de backstage doorgebracht, waar we onder meer handtekeningen hebben gekregen van Jelle Van Dael van de danceformatie Lasgo, Yves Deruyter en Steve Aoki. We hebben zelfs sterrenchef Roger van Damme ontmoet. Die was hier om superlekkere wafeltjes te maken. Dit is mijn eerste keer op Tomorrowland, maar ik kom woorden te kort om te omschrijven welke ervaring dit voor ons is."