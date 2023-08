Geen rouwregister voor overleden Martine Tanghe in Kortrijk, wel een rouwbetuiging en misschien een Martine Tanghestraat

Drie jaar geleden polste burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) op vraag van enkele Kortrijkse partijen of Martine Tanghe interesse zou hebben om ereburger van Kortrijk te worden. Het populaire nieuwsanker was net met pensioen en hoewel ze niet in Kortrijk geboren is, bracht ze er wel een belangrijk deel van haar jeugd door. Tanghe liet weten aangenaam verrast te zijn door het voorstel, maar bedankte vriendelijk omdat ze al sinds 1975 uit de regio vertrokken was, er nog weinig voeling mee had en ook het dialect niet sprak. "Ze liet verstaan dat er andere mensen waren die meer recht hadden op het ereburgerschap", zegt de burgemeester.