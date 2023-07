Laatste dag Gentse Feesten staat in teken van tradities met kaarsenstoet en Bal 1900

Tussen 19:30 uur en 23 uur vindt vanavond “Bal 1900” plaats. Ooit was dit een feest waarbij de bourgeoisie danste samen met het gewone volk. De rijken in schoenen op de stenen, het gewone volk op de zogenaamde “kloefkens” in het zand. Vandaag is het een bal met dansers gekleed in de klassieke kledij van het fin de siècle.