Volg hier dag 3 van Tomorrowland: Uitkijken naar headliners Lost Frequencies en Martin Garrix op regenachtige festivaldag

De derde en laatste festivaldag van het eerste Tomorrowlandweekend is regenachtig gestart, en het weerbericht belooft weinig beterschap. Muzikaal is het uitkijken naar grote namen uit de elektronische muziekwereld waaronder Nina Kraviz, Da Tweekaz en Lost Frequencies. De afsluitende headliner van het feestweekend is Martin Garrix.