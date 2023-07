Lubbeek opent rouwregister voor Martine Tanghe

"Martine was heel geliefd in onze gemeente", zegt burgemeester Theo Francken (N-VA). "Ze was heel vriendelijk, maar zeer discreet. Ze zette zich ook in voor de Lubbeekse gemeenschap. Zo hielp ze vorige zomer nog met de opbouw van het Oekraïense zomerhuis in Lubbeek, waar vluchtende vrouwen en kinderen uit Oekraïne werden opgevangen. Daar heeft ze heel hard bij geholpen, dat deed ze heel bescheiden en discreet, ze wou daar niet mee in de pers komen. Op Martine kon je rekenen."