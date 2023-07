"Een baken van vertrouwen, een dame met klasse, maar bovenal een warm mens": politici, vrienden en collega's nemen afscheid van Martine Tanghe

Tot enkele maanden geleden bleef Martine Tanghe in behandeling voor kanker. Nadat bij haar borstkanker was vastgesteld in 2011, werkte ze regelmatig mee aan campagnes van Kom Op Tegen Kanker (KOTK).

Ex-weerman Frank Deboosere, voorzitter van KOTK, zegt dat de impact die Martine had niet overschat kan worden: "Zelf praatte ze er heel weinig over, maar ze vond het toch heel belangrijk om er iets mee te doen in verband met KOTK. We hebben het enorm geapprecieerd dat ze zich letterlijk en figuurlijk bloot heeft gegeven om te laten zien dat we allemaal kanker kunnen krijgen, maar ook blijven vechten tegen deze vreselijke ziekte."