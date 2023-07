Zeker 26 doden en tientallen vermisten bij overstromingen in Afghanistan

"Veel slachtoffers waren aan het slapen toen ze verrast werden door het snel opkomende water", dat meldde een woordvoerder van de Afghaanse autoriteiten. "Er zijn honderden huizen en landbouwgronden ondergelopen. De wegen in het gebied werden afgesloten door het water", zei de woordvoerder nog.



De Afghaanse regering, die geleid wordt door de taliban, roept hulporganisaties op om noodhulp te bieden in de getroffen regio's.



Hectares aan landbouwgrond zijn ondergelopen, wat grote gevolgen kan hebben voor de inwoners. Er heerst nu al hongersnood in het land. Bovendien heeft Afghanistan erg te lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering. Overstromingen zijn in de bergachtige regio's moeilijk te voorspellen. Er is ook geen overstromingsalarm voorzien. Gemiddeld worden 200.000 mensen per jaar getroffen door natuurrampen in Afghanistan.