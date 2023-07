Partij Cambodjaanse premier Hun Sen claimt totale overwinning van parlementsverkiezingen

"We hebben met een aardverschuiving gewonnen", vertelde Sok Eysan, woordvoerder van de Cambodjaanse Volkspartij (CPP), enkele uren na het sluiten van de stembussen en in afwachting van de eerste officiële resultaten.

Kiezers zouden massaal zijn komen opdagen. Zo had de kiescommissie het over minstens 84 procent, maar dat moet nog officieel bevestigd worden.

Het zou kunnen dat de CPP alle 125 zetels in het parlement zal bezetten, net als in 2018. De de belangrijkste opposanten werden namelijk uitgesloten.

Met zijn 70 jaar bereidt Hun Sen, een van de langstzittende leiders ter wereld, zijn opvolging voor. Hij hoopt zijn controle te verstevigen voor hij in de komende weken de macht overdraagt aan zijn oudste zoon, de 45-jarige Hun Manet. Hij is een viersterrengeneraal die in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is opgeleid.