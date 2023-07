Politie Leuven zet tweemaal zonder resultaat achtervolging in op loslopend schaap

"Deze ochtend om 07.45 uur kregen we een oproep binnen voor een loslopend schaap op de Tiensesteenweg in Leuven", vertelt Mathieu Caudron, woordvoerder van de Leuvense politie. "Toen we daar ter plaatse gingen had het schaap zich al neergelegd in de berm. Maar op het moment dat we het schaapje wilden vatten, heeft het de vlucht genomen, de bossen in. Daar was het schaap iets vinniger dan onze agenten en is het kunnen ontkomen."